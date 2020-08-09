В Индии в результате оползня на плантации погибли более 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Число погибших в результате оползня на чайной плантации в Индии увеличилось до 43. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
“По словам высокопоставленного чиновника, число погибших в результате оползня на чайной плантации в южном индийском штате Керала возросло до 43 в воскресенье, при этом почти две дюжины человек, опасаются, что окажутся в ловушке”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что по словам официальных лиц, оползень, вызванный проливным дождем, выпал на плантацию в районе Идукки рано утром в пятницу, когда рабочие еще спали.
“Мы остановили спасательную операцию в день за дождя... Операция продлится до тех пор, пока не будет найдено последнее тело”, — сказал чиновник района Иддуки.
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Напомним, в первой половине июля в результате наводнений и оползней в Непале погибли не менее 40 человек.