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У Китаї через зливу евакуювали близько 800 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. У юго-західному Китаї три людини зникли без вісті під час зливи, близько 800 людей евакуювали з провінції Сичуань. Про це повідомляє Xinhua з посиланням на провінційний штаб по боротьбі з наводненнями та засухою, передає УНН.

У Китаї через зливу евакуювали близько 800 людей

“З вечора вівторка до понеділка сильні ливні обрушилися на восточну і північну частини округу Ляншань, в результаті чого троє вважаються зниклими без вісті. Один з мостів на залізничній дорозі Ченду-Куньмін був зруйнований. З зони біди було евакуйовано 796 людей”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що робота рятувальників йде повільно через відключення електроенергії та перебої у транспортуванні. В даний час уточнюються дані про людські втрати та масштаби нанесеного ущербу від стихій.

Як повідомляв УНН, при обваленні будівлі ресторану в Китаї загинуло 29 людей.

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