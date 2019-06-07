В кинотеатре "Киев" начата инвентаризация и обследование здания
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В столичном кинотеатре "Киев" сегодня начато инвентаризация и обследование здания, избежать незаконного уничтожения имущества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Сегодня, 7 июня, в кинотеатре "Киев" Департаментом коммунальной собственности. Киева и балансодержателем кинотеатра - коммунальным предприятием "Киевкинофильм" начато инвентаризация и обследование здания во избежание незаконных уничтожений или повреждений имущества территориальной общины города Киева", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в течение апреля-мая 2019 года бывший арендодатель ООО "Культурный центр" Кинотеатр "Киев" незаконно препятствовал комиссии в составе работников КП "Киевкинофильм" и Департамента коммунальной собственности Киева обследовать кинотеатра "Киев".
"В случае приобретения билетов на сегодняшний сеансы вы можете их вернуть. В ближайшее время кинотеатр "Киев" продолжит свою работу в обычном режиме", - отметили в КГГА.
Напомним, зимой работа кинотеатра "Киев" была под вопросом: ООО Культурный центр "Кинотеатр" Киев "не продлили договор аренды, который должен сплиты 4 января 2019 года.
В феврале департамент коммунальной собственности города Киева объявил о намерении передать в аренду здание кинотеатра "Киев".
Конкурс на право аренды кинотеатра "Киев" назначили на 15 апреля. На открытом аукционе по аренде помещения кинотеатра "Киев" победил ООО "Синема-Центр". В мае был подписан договор аренды с ООО "Синема-Центр" на помещение кинотеатра "Киев".