Конкурс на право оренди кінотеатру "Київ" відбудеться 15 квітня

"Міська влада спільно з громадськістю прописала умови конкурсу так, аби за кінотеатром "Київ" у подальшому було збережено його фестивальне та артхаусне спрямування. Також встановлено стартову оренду плату згідно з оцінкою та враховуючи тип використання будівлі. Наступним нашим кроком стане проведення відкритого конкурсу з відео- та аудіо фіксацією", – зазначив заступник голови.

За його словами, послідовні та прозорі дії столичної влади дозволять обрати гідного орендаря, який збереже в Києві кінотеатр із відповідним профілем та зробить його роботу більш ефективною.

Варто зазначити, що новий орендар має забезпечити виконання кінотеатром певних вимог. Зокрема, кінотеатр має надавати значну увагу популяризації українського національного кінематографу (який має складати не менше 30% загального репертуару) та здійснювати прем’єрні покази фільмів українського виробництва, кінотеатр має продовжити свою роботу у форматі фестивального центру столиці, співпрацюючи з найбільшими міжнародними кінофестивалями, у тому числі КМКФ "Молодість", DocuDays, КРОК, Одеський міжнародний кінофестиваль та іншими, забезпечити вільний доступ до кінотеатру глядачів з інвалідністю та маломобільних категорій населення, облаштувавши для цього пандуси на сходах та спеціальні вбиральні. Особлива увага має бути приділена освітнім та дитячим програмам.

Новий орендар кінотеатру, має активно співпрацювати з посольствами та культурними центрами країн світу з метою регулярного проведення фестивалів національного кіно цих країн, здійснювати покази артхаусного кіно. Забезпечити публічне обговорення планів роботи кінотеатру та міжнародних програм у ньому протягом 30 днів із моменту підписання договору оренди. Передбачити максимально ефективне використання площ кінотеатру для облаштування там культурно-мистецьких просторів та надання супутніх послуг (офіс кінофестивалю, коворкінг, конференц-зали, семінари та розвиваючі програми, попкорн-бар, кафе). Також новий договір оренди передбачає, що протягом терміну його дії, який становить 10 років, Київська міська рада не буде приймати рішення щодо приватизації цього об’єкту.

Раніше УНН повідомляв про плани міської адміністрації оголосили про конкурс на право оренди кінотеатру "Київ".

Нагадаємо, столичні чиновники запевняли, що кінотеатр "Київ" не змінить свого цільового призначення навіть у разі зміни орендаря.