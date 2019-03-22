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Конкурс на право аренды кинотеатра "Киев" состоится 15 апреля

Киев • УНН

 • 12999 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Сегодня, 22 марта, в газете "Хрещатик" были опубликованы условия конкурса на аренду помещения кинотеатра "Киев", который состоится 15 апреля в помещении Киевской городской государственной администрации и будет абсолютно открытым для общественности. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак, передает УНН.

Конкурс на право аренды кинотеатра "Киев" состоится 15 апреля

"Городские власти совместно с общественностью прописали условия конкурса так, чтобы за кинотеатром "Киев" в дальнейшем было сохранено его фестивальное и артхаусное направления. Также установлено стартовую арендную плату согласно оценке и учитывая тип использования здания. Следующим нашим шагом станет проведение открытого конкурса с видео - и аудио фиксацией", - отметил заместитель главы КГГА.

По его словам, последовательные и прозрачные действия столичной власти позволят выбрать достойного арендатора, который сохранит в Киеве кинотеатр с соответствующим профилем и сделает его работу более эффективной.

Стоит отметить, что новый арендатор должен обеспечить выполнение кинотеатром определенных требований. В частности, кинотеатр должен предоставлять значительное внимание популяризации украинского национального кинематографа (который должен составлять не менее 30% общего репертуара) и осуществлять премьерные показы фильмов украинского производства, кинотеатр должен продолжить свою работу в формате фестивального центра столицы, сотрудничая с крупнейшими международными кинофестивалями, в том числе КМКФ "Молодость", DocuDays, КРОК, Одесским международным кинофестивалем и другими, обеспечить свободный доступ в кинотеатр зрителей с инвалидностью и маломобильных категорий населения, обустроив для этого пандусы на лестнице и специальные туалеты. Особое внимание должно быть уделено образовательным и детским программам.

Новый арендатор кинотеатра, должен активно сотрудничать с посольствами и культурными центрами стран мира с целью регулярного проведения фестивалей национального кино этих стран, осуществлять показы артхаусного кино. Обеспечить публичное обсуждение планов работы кинотеатра и международных программ в нем в течение 30 дней с момента подписания договора аренды. Предусмотреть максимально эффективное использование площадей кинотеатра для обустройства там культурных пространств и предоставления сопутствующих услуг (офис кинофестиваля, коворкинг, конференц-залы, семинары и развивающие программы, попкорн-бар, кафе). Также новый договор аренды предусматривает, что в течение срока его действия, который составляет 10 лет, Киевская городской совет не будет принимать решение о приватизации этого объекта.

Ранее УНН сообщал о планах городской администрации объявили о конкурсе на право аренды кинотеатра "Киев".

Напомним, столичные чиновники уверяли, что кинотеатр "Киев" не изменит своего целевого назначения даже в случае изменения арендатора.

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