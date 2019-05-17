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Підписано договір оренди на приміщення кінотеатру "Київ"

Підписано договір оренди на приміщення кінотеатру "Київ"

Київ • УНН

 • 10621 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Місто підписало договір із товариством з обмеженою відповідальністю “Сінема-Центр” про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Київ очікує більш ефективної роботи кінотеатру при виконанні всіх умов договору, зокрема, збереження фестивального профілю.

“Кінотеатр „Київ“ має грандіозний потенціал. Це — культова споруда у самісінькому центрі міста, яка має як історичну, так і естетичну цінність для столиці. Тому ми очікуємо, що за нового орендаря, із яким уже підписано договір, наш кінотеатр отримає друге дихання, при цьому, звісно, залишиться зі своїм мистецьким спрямуванням”, — повідомив Володимир Слончак.
Він додав, що протягом місяця планують побачити презентацію роботи кінотеатру.

“Тож протягом 30 днів ми плануємо побачити презентацію подальшої роботи кінотеатру від його нового орендаря „Сінема-Центр“, — додав Володимир Слончак.

Як повідомляв УНН, переможцем відкритого конкурсу на оренду приміщення кінотеатру „Київ“, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на відкритому аукціоні стало ТОВ „Сінема-Центр“ із пропозицією у 2 млн 119 тисяч грн на місяць без ПДВ”

Українські Національні Новини

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