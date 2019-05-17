Подписан договор аренды на помещение кинотеатра Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Город подписал договор с обществом с ограниченной ответственностью "Синема-Центр" о передаче имущества территориальной общины города Киева в аренду. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Киев ожидает более эффективной работы кинотеатра при выполнении всех условий договора, в частности, сохранение фестивального профиля.
"Кинотеатр "Киев" имеет грандиозный потенциал. Это - культовое сооружение в самом центре города, которое имеет как историческую, так и эстетическую ценность для столицы. Поэтому мы ожидаем, что новый арендатор, с которым уже подписан договор, наш кинотеатр получит второе дыхание, при этом, конечно, останется со своим художественными направлениями", - сообщил Владимир Слончак.
Он добавил, что в течение месяца планируют увидеть презентацию работы кинотеатра.
"Поэтому в течение 30 дней мы планируем увидеть презентацию дальнейшей работы кинотеатра от его нового арендатора "Синема-Центр", - добавил Владимир Слончак.
Как сообщал УНН, победителем открытого конкурса на аренду помещения кинотеатра "Киев", что относится к коммунальной собственности территориальной общины города Киева, на открытом аукционе стало ООО "Синема-Центр" с предложением в 2 млн 119 тысяч грн в месяц без НДС"