Столична влада оголосила про намір здати в оренду кінотеатр "Київ"

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Департамент комунальної власності міста Києва оголосив про намір передати в оренду будівлю кінотеатру "Київ". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.

"Департамент комунальної власності міста Києва сьогодні, 15 лютого, оголосив про намір передати в оренду будівлю кінотеатру "Київ". У попередніх умовах до конкурсу йдеться про збереження фестивального профілю культурного закладу", - процитували у прес-службі слова заступника голови КМДА Володимира Слончака.

За його словами, Департамент отримав 5 звернень від юридичних осіб щодо наміру взяти в орендне користування будівлю кінотеатру "Київ". Він додав, що відповідно до висновку, вартість будівлі становить 170 775 900,0 грн (без ПДВ). Враховуючи тип використання будівлі – організація кінопоказів, стартова орендна плата – 569 253,00 грн (без ПДВ). Строк оренди становить 10 років.

До 1 березня включно Департамент комунальної власності міста Києва буде приймати заяви від потенційних орендарів із підтвердженням сплати першої частини авансової орендної плати (1 138 506,0 грн).

Після завершення 10 робочих днів із наступного дня після публікації інформації Департамент за результатами надісланих пропозиції та підтверджень сплати першої частини авансової орендної плати протягом 3 робочих днів ухвалюватиме рішення про передачу об’єкта в орендне користування на конкурсі, яке буде оголошено на першому засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань власності.

Після оголошення на постійній комісії рішення Департаменту про проведення конкурсу та затвердження, у разі необхідності, постійною комісією додаткових умов, Департамент протягом 5 робочих днів з дати отримання протоколу засідання постійної комісії розмістить оголошення про проведення конкурсу на право оренди будівлі кінотеатру "Київ".

Конкурс буде проведено через 20 календарних днів з дати публікації оголошення.

Нагадаємо, у січні у КМДА оголосили про конкурс на право оренди кінотеатру "Київ".

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