Столичные власти объявили о намерении сдать в аренду кинотеатр "Киев"

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Департамент коммунальной собственности города Киева объявил о намерении передать в аренду здание кинотеатра "Киев". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Департамент коммунальной собственности города Киева сегодня, 15 февраля, объявил о намерении передать в аренду здание кинотеатра "Киев". В предварительных условиях к конкурсу речь идет о сохранении фестивального профиля культурного заведения", - процитировали в пресс-службе слова заместителя председателя КГГА Владимира Слончака.

По его словам, Департамент получил 5 обращений от юридических лиц о намерении взять в арендное пользование здание кинотеатра "Киев". Он добавил, что согласно заключению, стоимость здания составляет 170 775 900,0 грн (без НДС). Учитывая тип использования здания - организация кинопоказов, стартовая арендная плата - 569 253,00 грн (без НДС). Срок аренды составляет 10 лет.

До 1 марта включительно Департамент коммунальной собственности города Киева будет принимать заявления от потенциальных арендаторов с подтверждением уплаты первой части авансовой арендной платы (1138 506,0 грн).

После завершения 10 рабочих дней со следующего дня после публикации информации Департамент по результатам присланных предложений и подтверждений уплаты первой части авансовой арендной платы в течение 3 рабочих дней будет принимать решение о передаче объекта в арендное пользование на конкурсе, который будет объявлен на первом заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности.

После объявления на постоянной комиссии решения Департамента о проведении конкурса и утверждения, в случае необходимости, постоянной комиссией дополнительных условий, Департамент в течение 5 рабочих дней с даты получения протокола заседания постоянной комиссии разместит объявление о проведении конкурса на право аренды здания кинотеатра "Киев".

Конкурс будет проведен через 20 календарных дней с даты публикации объявления.

Напомним, в январе в КГГА объявили о конкурсе на право аренды кинотеатра "Киев".

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