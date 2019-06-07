У кінотеатрі "Київ" розпочато інвентаризацію та обстеження будівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У столичному кінотеатрі "Київ" сьогодні розпочато інвентаризацію й обстеження будівлі, що уникнути незаконного знищення майна. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
"Сьогодні, 7 червня, у кінотеатрі "Київ" Департаментом комунальної власності м. Києва та балансоутримувачем кінотеатру – комунальним підприємством "Київкінофільм" розпочато інвентаризацію та обстеження будівлі з метою уникнення незаконних знищень чи пошкоджень майна територіальної громади міста Києва", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, протягом квітня-травня 2019 року колишній орендодавець ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ" незаконно перешкоджав комісії в складі працівників КП "Київкінофільм" і Департаменту комунальної власності Києва обстежити кінотеатру "Київ".
"У разі придбання квитків на сьогоднішні сеанси ви маєте можливість їх повернути. Найближчим часом кінотеатр "Київ" продовжить свою роботу у звичному режимі", - зазначили у КМДА.
Нагадаємо, взимку робота кінотеатру "Київ" була під питанням: ТОВ Культурний центр "Кінотеатр "Київ" не продовжили договір оренди, який мав сплити 4 січня 2019 року.
У лютому департамент комунальної власності міста Києва оголосив про намір передати в оренду будівлю кінотеатру "Київ".
Конкурс на право оренди кінотеатру "Київ" призначили на 15 квітня. На відкритому аукціоні щодо оренди приміщення кінотеатру "Київ" переміг ТОВ "Сінема-Центр". У травні був підписаний договір оренди із ТОВ "Сінема-Центр" на приміщення кінотеатру "Київ".