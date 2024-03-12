У киевлянина псевдоработники ТЦК и ГБР требовали 1,7 млн грн за "белый" военный билет

Задержаны 4 псевдоработника ТЦК и ГБР, которые требовали 1,7 млн гривен от киевлянина за помощь в оформлении "белого" военного билета.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Полиция объявила о подозрении 4 участникам преступной группы по фактам незаконного лишения свободы человека, вымогательства и мошенничества.

По данным следствия, один из подозреваемых предложил потерпевшему жителю Киева помощь в оформлении "белого" военного билета. Стоимость услуг составляла 388 тысяч гривен. После получения денег к делу привлекли еще 3 сообщников.

С января по март 2024 года члены группы систематически угрожали киевлянину "отправкой на фронт", используя поддельные скриншоты и фейковые задержания. Также фигуранты ждали потерпевшего возле дома и работы, переодетыми в военную форму для убедительности.

В одном из эпизодов они организовали фальшивое задержание и требовали еще 600 тысяч гривен за "закрытие вопроса" по поддельному военному билету. Позже подозреваемые разыграли сценарий отправки потерпевшего служить в зону боевых действий.

В общем, под разными предлогами участники преступной группы получили от пострадавшего около 1,7 млн гривен.

Добавим

Злоумышленники были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. во время передачи 4000 долларов США.

Сейчас 4 участникам преступной группы избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Запустили фейерверк на Киевщине: двум фигурантам сообщено о подозрении