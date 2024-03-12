У киевлянина псевдоработники ТЦК и ГБР требовали 1,7 млн грн за "белый" военный билет
Киев • УНН
Четверо псевдосотрудников ТЦК и ГБР требовали 1,7 млн грн у киевлянина, пообещав сделать для него "белый" военный билет.
Задержаны 4 псевдоработника ТЦК и ГБР, которые требовали 1,7 млн гривен от киевлянина за помощь в оформлении "белого" военного билета.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Полиция объявила о подозрении 4 участникам преступной группы по фактам незаконного лишения свободы человека, вымогательства и мошенничества.
По данным следствия, один из подозреваемых предложил потерпевшему жителю Киева помощь в оформлении "белого" военного билета. Стоимость услуг составляла 388 тысяч гривен. После получения денег к делу привлекли еще 3 сообщников.
С января по март 2024 года члены группы систематически угрожали киевлянину "отправкой на фронт", используя поддельные скриншоты и фейковые задержания. Также фигуранты ждали потерпевшего возле дома и работы, переодетыми в военную форму для убедительности.
В одном из эпизодов они организовали фальшивое задержание и требовали еще 600 тысяч гривен за "закрытие вопроса" по поддельному военному билету. Позже подозреваемые разыграли сценарий отправки потерпевшего служить в зону боевых действий.
В общем, под разными предлогами участники преступной группы получили от пострадавшего около 1,7 млн гривен.
Добавим
Злоумышленники были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. во время передачи 4000 долларов США.
Сейчас 4 участникам преступной группы избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
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