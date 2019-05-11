В Хьюстон судоходном канале произошел разлив топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Разлив топлива произошел в результате столкновения буксира с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале в США. Об этом в субботу сообщает телеканал CBS News со ссылкой на береговую охрану страны, передает УНН.
По данным телеканала, нефтяной танкер столкнулся с буксиром, который транспортировал две баржи, в результате чего одна из них перевернулась.
По оценкам береговой охраны, на каждой из барж находилось около 25 тысяч тонн бензина. Точное количество разлитого горючего установить пока не удалось.
Для оценки ситуации на место происшествия был отправлен вертолет. Как передает телеканал, в городе Сибрук, который расположен недалеко от места аварии, жители пожаловались на сильный запах горючего.
Напомним, в феврале два корабля Военно-морских сил Соединенных Штатов столкнулись в процессе пополнения запасов у восточного побережья страны.