Два корабля ВМС США зіткнулися біля східного узбережжя країни
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Два корабля Військово-морських сил Сполучених Штатів у вівторок зіткнулися в процесі поповнення запасів біля східного узбережжя країни. Про це повідомила прес-служба ВМС США, передає УНН.
За даними прес-центру, мова йде про “незначному подію” — ракетний крейсер Leyte Gulf і суховантаж Robert E. Peary зіткнулися кормами. В результаті інциденту ніхто не постраждав, кораблі змогли продовжити плавання. Оцінка шкоди буде проведена після того, як вони повернуться в порт приписки.
Командування ВМС США заявило, що проведе розслідування інциденту.
Кораблі діяли спільно з авіаносної ударної групою на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln.
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Як повідомляв УНН, американський ракетний есмінець Donald Cook покинув Чорне море через протоку Босфор.