Два корабля ВМС США столкнулись у восточного побережья страны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Два корабля ВМС Соединенных Штатов во вторник столкнулись в процессе пополнения запасов у восточного побережья страны. Об этом сообщила пресс-служба ВМС США, передает УНН.
По ее данным, речь идет о “незначительном происшествии” — ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Peary столкнулись кормами. В результате инцидента никто не пострадал, корабли смогли продолжить плавание. Оценка урона будет произведена после того, как они вернутся в порт приписки.
Командование ВМС США заявило, что проведет расследование случившегося.
Корабли действовали совместно с авианосной ударной группой во главе с авианосцем Abraham Lincoln.
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Как сообщал УНН, американский ракетный эсминец Donald Cook покинул Черное море через пролив Босфор.