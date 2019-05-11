У Хьюстонскому судноплавному каналі стався розлив палива
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Розлив палива стався в результаті зіткнення буксира з нафтовим танкером в Хьюстонском судноплавному каналі в США. Про це в суботу повідомляє телеканал CBS News з посиланням на берегову охорону країни, передає УНН.
За даними телеканала, нафтовий танкер зіткнувся з буксиром, який транспортував дві баржі, в результаті чого одна з них перекинулася.
За оцінками берегової охорони, на кожній з барж знаходилося близько 25 тисяч тон бензину. Точна кількість розлитого пального встановити поки не вдалося.
Для оцінки ситуації на місце події був відправлений вертоліт. Як передає телеканал, в місті Сібрук, який розташований недалеко від місця аварії, жителі поскаржилися на сильний запах пального.
Нагадаємо, у лютому два корабля Військово-морських сил Сполучених Штатів зіткнулися в процесі поповнення запасів біля східного узбережжя країни.