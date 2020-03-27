В Хмельницком два подозрения на коронавирус и 19 случаев пневмонии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Хмельницком на сегодняшнее утро больных с коронавирусом не обнаружено, однако, есть два подозрения на COVID-19 и 19 случаев пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого горсовета в Facebook, передает УНН.
"На 8:00 27 марта в городе Хмельницком выявленных больных COVID-19 нет. Подозрений на COVID - 2. По одному из них экспресс-тест показал отрицательный результат, ожидается лабораторное подтверждение", - сообщили в мэрии.
Как указано, в местной инфекционной больнице - 75 больных, среди которых 22 ребенка.
"Вчера, 26 марта, госпитализированы 9 больных: 6 с гриппом, 1 пневмония, 2 - с кишечной инфекцией, 1 гепатит. Всего в больнице сейчас 19 пациентов с пневмониями", - добавили в горсовете.
Напомним, в Хмельницком священника проверяли на коронавирус.
Добавим, по данным Минздрава, на вечер 26 марта в Украине было зафиксировано 196 случаев COVID-19.