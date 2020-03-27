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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83444 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100023 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102213 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101499 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109442 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97950 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131362 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

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В Хмельницком два подозрения на коронавирус и 19 случаев пневмонии

В Хмельницком два подозрения на коронавирус и 19 случаев пневмонии

Киев  •  УНН

 • 20352 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Хмельницком на сегодняшнее утро больных с коронавирусом не обнаружено, однако, есть два подозрения на COVID-19 и 19 случаев пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого горсовета в Facebook, передает УНН.

"На 8:00 27 марта в городе Хмельницком выявленных больных COVID-19 нет. Подозрений на COVID - 2. По одному из них экспресс-тест показал отрицательный результат, ожидается лабораторное подтверждение", - сообщили в мэрии.

Как указано, в местной инфекционной больнице - 75 больных, среди которых 22 ребенка.

"Вчера, 26 марта, госпитализированы 9 больных: 6 с гриппом, 1 пневмония, 2 - с кишечной инфекцией, 1 гепатит. Всего в больнице сейчас 19 пациентов с пневмониями", - добавили в горсовете.

Напомним, в Хмельницком священника проверяли на коронавирус.

Добавим, по данным Минздрава, на вечер 26 марта в Украине было зафиксировано 196 случаев COVID-19.

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