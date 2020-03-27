В Хмельницком два подозрения на коронавирус и 19 случаев пневмонии

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Хмельницком на сегодняшнее утро больных с коронавирусом не обнаружено, однако, есть два подозрения на COVID-19 и 19 случаев пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого горсовета в Facebook, передает УНН.