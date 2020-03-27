У Хмельницькому дві підозри на коронавірус і 19 випадків пневмонії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Хмельницькому на сьогоднішній ранок хворих з коронавірусом не виявлено, однак, є дві підозри на COVID-19 і 19 випадків пневмонії. Про це повідомляє пресслужба Хмельницької міськради у Facebook, передає УНН.
"На 8:00 27 березня у місті Хмельницькому виявлених хворих на COVID-19 немає. Підозр на COVID - 2. По одній з них експрес-тест показав негативний результат, очікується лабораторне підтвердження", - повідомили у мерії.
Як вказано, в місцевій інфекційній лікарні - 75 хворих, серед яких 22 дитини.
"Вчора, 26 березня, госпіталізовано 9 хворих: 6 з грипом, 1 пневмонія, 2 - з кишковою інфекцією, 1- гепатит. Загалом у лікарні наразі 19 пацієнтів з пневмоніями", - додали у міськраді.
Нагадаємо, у Хмельницьку священика перевіряли на коронавірус.
Додамо, за даними МОЗ, на вечір 26 березня в Україні було зафіксовано 196 випадків COVID-19.