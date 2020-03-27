У Хмельницькому дві підозри на коронавірус і 19 випадків пневмонії

КИЇВ. 27 березня. УНН. У Хмельницькому на сьогоднішній ранок хворих з коронавірусом не виявлено, однак, є дві підозри на COVID-19 і 19 випадків пневмонії. Про це повідомляє пресслужба Хмельницької міськради у Facebook, передає УНН.