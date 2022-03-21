В Херсоне ликвидирован помощник российского коллаборанта Сальдо
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта Владимира Сальдо - Павла Слободчикова. Он был убит в собственном автомобиле рядом с домом своего руководителя. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook экспредставителя Донецка в Трехсторонней контактной группе Дениса Казанского.
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"Владимир Сальдо поддержал российскую оккупацию Херсона и сейчас вместе с горсткой других предателей пытается создать в городе оккупационную администрацию. Сегодня одному из этой горстки не повезло", - заявил Казанский.
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Также он добавил, что Слободчикова могли убить его хозяева россияне, которым он мог чем-то не угодить или коллаборанта ликвидировало украинское подполье.
"Пока неизвестно. Но ясно одно - судьба коллаборациониста всегда незавидна", - подчеркнул Казанский.
Дополнение
В 2020 году Слободчиков баллотировался в городской совет Херсона от Партии "Блок Владимира Сальдо".
Напомним
Украинские военные ликвидировали командира разведывательной роты так называемой "Донецкой народной республики" Сергея Машкина.