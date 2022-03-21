В Херсоне ликвидирован помощник российского коллаборанта Сальдо

Цитата

"Владимир Сальдо поддержал российскую оккупацию Херсона и сейчас вместе с горсткой других предателей пытается создать в городе оккупационную администрацию. Сегодня одному из этой горстки не повезло", - заявил Казанский.

Детали

Также он добавил, что Слободчикова могли убить его хозяева россияне, которым он мог чем-то не угодить или коллаборанта ликвидировало украинское подполье.

"Пока неизвестно. Но ясно одно - судьба коллаборациониста всегда незавидна", - подчеркнул Казанский.

Дополнение

В 2020 году Слободчиков баллотировался в городской совет Херсона от Партии "Блок Владимира Сальдо".

Напомним

Украинские военные ликвидировали командира разведывательной роты так называемой "Донецкой народной республики" Сергея Машкина.