У Херсоні ліквідовано помічника російського колаборанта Сальдо
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо - Павла Слободчикова. Він був вбитий у власному автомобілі поруч з будинком свого керівника. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook експредставника Донецька в Тристоронній контактній групі Дениса Казанського.
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"Володимир Сальдо підтримав російську окупацію Херсона і зараз разом з жменькою інших зрадників намагається створити в місті окупаційну адміністрацію. Сьогодні одному з цієї жменьки не пощастило", - заявив Казанський.
Деталі
Також він додав, що Слободчикова могли вбити його господарі росіяни, яким він міг чимось не догодити або колаборанта ліквідувало українське підпілля.
"Поки невідомо. Але ясно одне - доля колабораціоніста завжди незавидна", - наголосив Казанський.
Доповнення
У 2020 році Слободчиков балотувався до міської ради Херсона від Партії "Блок Володимира Сальдо".
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