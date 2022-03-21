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У Херсоні ліквідовано помічника російського колаборанта Сальдо

У Херсоні ліквідовано помічника російського колаборанта Сальдо

Київ • УНН

 • 272374 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. У Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо - Павла Слободчикова. Він був вбитий у власному автомобілі поруч з будинком свого керівника. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook експредставника Донецька в Тристоронній контактній групі Дениса Казанського.

Цитата

"Володимир Сальдо підтримав російську окупацію Херсона і зараз разом з жменькою інших зрадників намагається створити в місті окупаційну адміністрацію. Сьогодні одному з цієї жменьки не пощастило", - заявив Казанський.

Деталі

Також він додав, що Слободчикова могли вбити його господарі росіяни, яким він міг чимось не догодити або колаборанта ліквідувало українське підпілля.

"Поки невідомо. Але ясно одне - доля колабораціоніста завжди незавидна", - наголосив Казанський.

Доповнення

У 2020 році Слободчиков балотувався до міської ради Херсона від Партії "Блок Володимира Сальдо".

Нагадаємо 

Українські військові ліквідували командира розвідувальної роти так званої "Донецької народної республіки" Сергія Машкіна.

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