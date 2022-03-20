ЗСУ ліквідували командира бойовиків "ДНР"

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В окупаційних ЗМІ повідомляли, що командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої "ДНР" капітан Сергій Машкін з позивним "людоїд" нібито власноруч знищив цілу батарею САУ.

"Їх послухати, так загін Месників з кіновсесвіту "Марвел" у порівнянні з ними то якась група "Ягідка" у дитячому садочку. Втім, говорити можна багато, але факт залишається фактом. Замість людей він жере чорнозем", — написало угруповання "Схід".

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