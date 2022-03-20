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Українські військові вбили шістьох ключових російських генералів – Подоляк

Українські військові вбили шістьох ключових російських генералів – Подоляк

Київ • УНН

 • 187127 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Збройні сили України вбили шістьох ключових генералів російської армії, десятки полковників й офіцерів. Про це повідомив у Telegram радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, пише УНН.

Цитата

"Російський генштаб міноборони абсолютно не мав об'єктивної аналітики щодо України. Звідси – тотальні прорахунки в стратегії й тактиці. Це перша причина приголомшливого фіаско "другої армії світу", що стрімко наростає. Очевидно, що вся штабна аналітика підлеглих генерала Герасимова була вибудувана на тезах із роспропаганди про "націоналістичні батальйони", - написав Подоляк.

Деталі

Він наголосив, що друга причина, яка зараз шокує, – надзвичайна смертність серед найвищого оперативного командування РФ на території України.

"Вбито шість ключових генералів, аж до командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. Також знищені генерал-майори Тушаєв (командир 141-го моторизованого полку Національної гвардії), Герасимов (перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу), Колесников (командувач 29-ї армії Східного військового округу), Суховецький (заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу), Мітяєв (командир 150-ї мотострілецької дивізії).

Десятки полковників, зокрема заступник командувача Чорноморського флоту, капітан першого рангу Палій, полковник Росгвардії Савватеєв, який керував загоном СОБР у Володимирській області, командир 331-го полку ВДВ полковник Сухарєв та інші офіцери" - повідомив Подоляк.

За його словами, це ознака тотальної неготовності армії. Воюють лише кількістю та крилатими ракетами.

"Убито десятки офіцерів середнього й тактичного рівнів. Усе це – безпосередні ознаки слабкої злагодженості військових частин, відсутності зрозумілого тилового забезпечення, неготовності воювати в сучасних умовах. Все це, без сумніву, деморалізує російську армію – контрактники і строковики хоч і погано розуміють людську мову та написане, проте усвідомили, що їхнє вище керівництво абсолютно бездарне", - написав Подоляк.

Доповнення

Генеральний штаб повідомляв, що російські окупанти зазнали значні втрати серед вищого керівництва та командного складу з'єднань та військових частин зс рф.

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