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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Окупанти зазнали значні втрати серед вищого керівництва

Окупанти зазнали значні втрати серед вищого керівництва

Київ • УНН

 • 93152 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Російські окупанти зазнали значні втрати серед вищого керівництва та командного складу з'єднань та військових частин зс рф. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

«Підтверджено чергові значні втрати серед вищого керівництва та командного складу з'єднань та військових частин зс рф. Під час боїв отримав поранення командир 346-ї окремої бригади спецпризначення з Прохладного, знищено командирів: 331-ї парашутно-десантного костромського ударного полку; «кузниці комдивів» - 247 десантно-штурмового кавказького казачого полку зі Ставрополя; 6-го гвардійського танкового червонопрапорного полку з Чебаркуля», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Втрати противника в особовому складі становлять вже близько 14 700 осіб.

Додамо

Збройні сили України ліквідували командира 12-ої окремої гвардійської інженерної бригади РФ - полковника Сергія Порохню.

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