Окупанти зазнали значні втрати серед вищого керівництва

Цитата

«Підтверджено чергові значні втрати серед вищого керівництва та командного складу з'єднань та військових частин зс рф. Під час боїв отримав поранення командир 346-ї окремої бригади спецпризначення з Прохладного, знищено командирів: 331-ї парашутно-десантного костромського ударного полку; «кузниці комдивів» - 247 десантно-штурмового кавказького казачого полку зі Ставрополя; 6-го гвардійського танкового червонопрапорного полку з Чебаркуля», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Втрати противника в особовому складі становлять вже близько 14 700 осіб.

Додамо

Збройні сили України ліквідували командира 12-ої окремої гвардійської інженерної бригади РФ - полковника Сергія Порохню.



