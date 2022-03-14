Докомандувався: українські військові ліквідували командира 12-ої окремої гвардійської інженерної бригади РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Збройні сили України ліквідували командира 12-ої окремої гвардійської інженерної бригади РФ - полковника Сергія Порохню. Про це інформує Держприкордонслужба України, пише УНН.
Цитата
“Докомандувався. Ліквідовано командира 12-ої окремої гвардійської інженерної бригади - полковника Сергія Порохню”, - йдеться в повідомленні.
Додамо
10 березня у Броварському районі на Київщині ліквідували командира полку окупанта полковника Захарова.