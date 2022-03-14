Докомандовался: украинские военные ликвидировали командира 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Вооруженные силы Украины ликвидировали командира 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады РФ - полковника Сергея Порохню. Об этом информирует Госпогранслужба Украины, пишет УНН.
Цитата
“Докомандувався. Ликвидирован командир 12 - й отдельной гвардейской инженерной бригады - полковник Сергей Порохню”, - говорится в сообщении.
Добавим
10 марта в Броварском районе в Киевской области ликвидировали командира полка оккупанта полковника Захарова.