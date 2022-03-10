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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Під Києвом ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова - ГУР Міноборони

Під Києвом ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова - ГУР Міноборони

Київ • УНН

 • 272532 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. У Броварському районі на Київщині ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова. Про це повідомили у ГУР Міноборони, пише УНН.

Цитата

"Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова", - вказали у ГУР МОУ.

Зазначається, що в результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони.

Доповнення

Українські військові здійснили контратаку під Києвом і знищили 5 танків окупантів, заявив радник голови МВС Вадим Денисенко.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний при цьому оприлюднив відео підбиття танків поблизу Бородянки на Київщині.

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