Під Києвом ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова - ГУР Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Броварському районі на Київщині ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова. Про це повідомили у ГУР Міноборони, пише УНН.
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"Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова", - вказали у ГУР МОУ.
Зазначається, що в результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони.
Доповнення
Українські військові здійснили контратаку під Києвом і знищили 5 танків окупантів, заявив радник голови МВС Вадим Денисенко.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний при цьому оприлюднив відео підбиття танків поблизу Бородянки на Київщині.