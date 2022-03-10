Під Києвом ЗСУ здійснили контратаку і знищили 5 російських танків - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Українські військові здійснили контратаку під Києвом і знищили 5 танків окупантів, заявив радник голови МВС Вадим Денисенко, якого цитують у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пише УНН.
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"Ніч була достатньо складна, але в цілому ми можемо говорити про те, що українська армія здійснила контратаку під Києвом. Ми підбили п’ять танків. Зранку в Києві на західній околиці чути було артилерійські бої", – сказав Денисенко і додав, що бої тривають там і досі.
Доповнення
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний при цьому оприлюднив відео підбиття танків поблизу Бородянки на Київщині.
"Ювелірна робота нашої артилерії по ворожих танках у районі н.п. Бородянка", - підписав Залужний відео у Facebook.
Не уточняється, чи йдеться про одні й ті ж ворожі танки.
Нагадаємо
Сили оборони України вживають заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва.