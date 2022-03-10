15-й день російського вторгнення в Україну: Генштаб ЗСУ оновив інформацію
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Сили оборони України вживають заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва. Захищають українські міста Харків та Охтирку. Зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя. Про це повідомили у Генштабі вранці у четвер, 10 березня, пише УНН.
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"Розпочато п’ятнадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районах. Захищають українські міста Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя", - сказано у повідомленні.
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Разом з тим, вказали у Генштабі ЗСУ:
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- Продовжується прикриття державного кордону з Республікою Білорусь.
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- На Сіверщині українські захисники утримують оборону міста Чернігова. Вживаються заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва.
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- Угруповання сил і засобів оборони міста Києва перебуває в постійній готовності до відбиття наступу противника, наносить вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів та утримує визначені оборонні рубежі.
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- На південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямках на міста Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонської області).
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- На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.
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- Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу противника, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ.
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Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітних ракетних військ знищили чотири штурмовика Су-25 та два вертольоти противника.
"Противник знизив темпи наступу, його особовий склад деморалізований. Значно збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства", - зазначили у Генштабі ЗСУ.