15-й день российского вторжения в Украину: Генштаб ВСУ обновил информацию

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Силы обороны Украины принимают меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Усилия сосредоточены на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Продолжается круговая оборона города Мариуполя. Об этом сообщили в Генштабе утром в четверг, 10 марта, пишет УНН.

Цитата

"Начато пятнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического районов. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Основные усилия сосредоточены на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Продолжается круговая оборона города Мариуполя", - сказано в сообщении.

Детали

Вместе с тем, указали в Генштабе ВСУ:

  • Продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь.
  • На Сиверщине украинские защитники удерживают оборону города Чернигова. Принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.
  • Группировки сил и средств обороны города Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносят огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживает определенные оборонительные рубежи.
  • На южном направлении осуществляется сдерживание противника в направлениях на города Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области).
  • На других направлениях группировки войск проводят стабилизирующую операцию и выполняют задачи территориальной обороны.
  • Группировки Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения противника, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск.

В течение последних двух суток истребительная авиация и подразделения зенитных ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника.

"Противник снизил темпы наступления, его личный состав деморализован. Значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства", - отметили в Генштабе ВСУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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