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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 3510 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Українські військові за дві доби знищили чотири штурмовики Су-25 та два вертольоти окупантів

Українські військові за дві доби знищили чотири штурмовики Су-25 та два вертольоти окупантів

Київ • УНН

 • 146967 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. За дві доби, 8 та 9 березня, засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України було знищено 4 штурмовики Су-25 і два вертольоти російських окупантів. Також є підтвердження на дві збиті крилаті ракети, пепредає УНН із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Деталі

За дві доби, 8 та 9 березня, засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України було знищено щонайменше вісім повітряних цілей в районі проведення Операція об'єднаних сил та на Київщині. 

Цитата

"Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ С-300 та Бук-М1 знищили 4 штурмовики Су-25 і два вертольоти російських окупантів. Також є підтвердження на дві збиті крилаті ракети", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними Генштабу ЗСУ, штурмовики та бомбардувальники Командування Повітряних Сил ЗСУ на різних стратегічних напрямках продовжують підтримувати дії Сухопутні війська ЗС України і наносять ракетно-бомбові удари по колонах ворожої техніки.

Українські Національні Новини

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