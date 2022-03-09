Українські військові за дві доби знищили чотири штурмовики Су-25 та два вертольоти окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. За дві доби, 8 та 9 березня, засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України було знищено 4 штурмовики Су-25 і два вертольоти російських окупантів. Також є підтвердження на дві збиті крилаті ракети, пепредає УНН із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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За дві доби, 8 та 9 березня, засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України було знищено щонайменше вісім повітряних цілей в районі проведення Операція об'єднаних сил та на Київщині.
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"Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ С-300 та Бук-М1 знищили 4 штурмовики Су-25 і два вертольоти російських окупантів. Також є підтвердження на дві збиті крилаті ракети", - йдеться у повідомленні.
Додамо
За даними Генштабу ЗСУ, штурмовики та бомбардувальники Командування Повітряних Сил ЗСУ на різних стратегічних напрямках продовжують підтримувати дії Сухопутні війська ЗС України і наносять ракетно-бомбові удари по колонах ворожої техніки.