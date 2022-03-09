Украинские военные за двое суток уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета оккупантов

Детали

За двое суток, 8 и 9 марта, средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины было уничтожено по меньшей мере восемь воздушных целей в районе проведения Операция объединенных сил и в Киевской области.

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"Истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск С-300 и Бук-М1 уничтожили 4 штурмовика Су-25 и два вертолета российских оккупантов. Также есть подтверждение на две сбитые крылатые ракеты", - говорится в сообщении.

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По данным Генштаба ВСУ, штурмовики и бомбардировщики Командование Воздушных Сил ВСУ на различных стратегических направлениях продолжают поддерживать действия Сухопутные войска ВС Украины и наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам неприятельской техники.