Под Киевом ВСУ осуществили контратаку и уничтожили 5 российских танков - МВД

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"Ночь была достаточно сложная, но в целом мы можем говорить о том, что украинская армия предприняла контратаку под Киевом. Мы подбили пять танков. Утром в Киеве на западной окраине слышны были артиллерийские бои", - сказал Денисенко и добавил, что бои продолжаются там до сих пор.

Дополнения

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный при этом обнародовал видео подбитых танков вблизи Бородянки в Киевской области.

"Ювелирная работа нашей артиллерии по вражеским танкам в районе н.п. Бородянка", - подписал Залужный видео в Facebook.

Не уточняется, идет ли речь об одних и тех же вражеских танках.

Напомним

Силы обороны Украины принимают меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.