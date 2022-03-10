Под Киевом ВСУ осуществили контратаку и уничтожили 5 российских танков - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Украинские военные осуществили контратаку под Киевом и уничтожили 5 танков оккупантов, заявил советник главы МВД Вадим Денисенко, которого цитируют в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, пишет УНН.
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"Ночь была достаточно сложная, но в целом мы можем говорить о том, что украинская армия предприняла контратаку под Киевом. Мы подбили пять танков. Утром в Киеве на западной окраине слышны были артиллерийские бои", - сказал Денисенко и добавил, что бои продолжаются там до сих пор.
Дополнения
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный при этом обнародовал видео подбитых танков вблизи Бородянки в Киевской области.
"Ювелирная работа нашей артиллерии по вражеским танкам в районе н.п. Бородянка", - подписал Залужный видео в Facebook.
Не уточняется, идет ли речь об одних и тех же вражеских танках.
Напомним
Силы обороны Украины принимают меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.