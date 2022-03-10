Под Киевом ликвидирован командир полка оккупанта полковник Захаров - ГУР Минобороны

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"Во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике бальйонно-тактическая группа (БТГр) 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа. В частности, ликвидирован командир полка полковник А.Захаров", - указали в ГУР МОУ.

Отмечается, что в результате значительных потерь БТГр 6 танкового полка вместе с БТГр 239 танкового полка 90 танковой дивизии были вынуждены отступить и перейти к обороне.

Дополнение

Украинские военные осуществили контратаку под Киевом и уничтожили 5 танков оккупантов, заявил советник главы МВД Вадим Денисенко.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный при этом обнародовал видео подведения танков вблизи Бородянки в Киевской области.