Окупанти вже втратили близько 14 700 військових – Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Втрати противника в особовому складі становлять вже близько 14 700 осіб. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України, повідомляє УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 14700 осіб,
танків ‒ 476 од,
бойових броньованих машин ‒ 1487 од,
артилерійських систем – 230 од,
РСЗВ - 74 од,
засоби ППО - 44 од,
літаків – 96 од,
гелікоптерів – 118 од,
автомобільної техніки - 947 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21.
Спеціальна техніка - 12.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.