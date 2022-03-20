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Окупанти вже втратили близько 14 700 військових – Генштаб ЗСУ

Окупанти вже втратили близько 14 700 військових – Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 129449 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Втрати противника в особовому складі становлять вже близько 14 700 осіб. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України, повідомляє УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 14700 осіб,

танків ‒ 476 од,

бойових броньованих машин ‒ 1487 од,

артилерійських систем – 230 од,

РСЗВ - 74 од,

засоби ППО - 44 од,

літаків – 96 од,
гелікоптерів – 118 од,

автомобільної техніки - 947 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21.

Спеціальна техніка - 12.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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