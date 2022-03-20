Оккупанты уже потеряли около 14 700 военных - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Потери противника в личном составе составляют уже около 14 700 человек. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сообщает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника24.02 по 20.03 ориентировочно составили:
Личного состава - около 14 700 человек,
Танков ‒ 476 ед,
Боевых бронированных машин ‒ 1487 ед,
Артиллерийских систем - 230 ед,
РСЗО - 74 ед,
Средства ПВО - 44 ед,
Самолетов - 96 ед,
вертолетов - 118 вот,
Автомобильной техники - 947 од,
Корабли/катера - 3 ед,
Цистерн с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 21.
Специальная техника - 12.
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.