Оккупанты понесли значительные потери среди высшего руководства

Цитата

"Подтверждены очередные значительные потери среди высшего руководства и командного состава соединений и воинских частей ВС рф. Во время боев получил ранение командир 346-й отдельной бригады спецназначения из Прохладного, уничтожено командиров: 331-й парашютно-десантного ударного костромского полка; "кузницы комдивов" - 247 десантно-штурмового кавказского казачьего полка из Ставрополя; 6-го гвардейского танкового краснознаменного полка по Чебаркулю", - говорится в сообщении.

Дополнение

Потери противника в личном составе составляют уже около 14 700 человек.

Добавим

Вооруженные силы Украины ликвидировали командира 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады РФ - полковника Сергея Порохню.



