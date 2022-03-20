Украинские военные убили шесть ключевых российских генералов – Подоляк

Цитата

"Российский генштаб минобороны абсолютно не имел объективной аналитики в отношении Украины. Отсюда тотальные просчеты в стратегии и тактике. Это первая причина потрясающего стремительно нарастающего фиаско "второй армии мира". Очевидно, что вся штабная аналитика подчиненных генерала Герасимова была выстроена на тезисах из роспропаганды о "националистических батальонах", - написал Подоляк.

Детали

Он подчеркнул, что вторая причина, которая сейчас шокирует, - чрезвычайная смертность среди высшего оперативного командования РФ на территории Украины.

"Убиты шесть ключевых генералов, вплоть до командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа рф генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. Также уничтожены генерал-майоры Тушаев (командир 141-го моторизованного полка Национальной гвардии), Герасимов (первый заместитель командующего 41-й армии Центрального военного округа), Колесников (командующий 29-й армии Восточного военного округа), Суховецкий (заместитель командующего 41-й армии Центрального военного округа), Митяев (командир 150-й мотострелковой дивизии).

Десятки полковников, в том числе заместитель командующего Черноморского флота, капитан первого ранга Палий, полковник Росгвардии Савватеев, руководивший отрядом СОБР во Владимирской области, командир 331-го полка ВДВ полковник Сухарев и другие офицеры" - сообщил Подоляк.

По его словам, это признак тотальной неготовности армии. Воюют только количеством и крылатыми ракетами.

"Убиты десятки офицеров среднего и тактического уровней. Все это - непосредственные признаки слабой слаженности воинских частей, отсутствие понятного тылового обеспечения, неготовности воевать в современных условиях. Все это, без сомнения, деморализует российскую армию - контрактники и срочники хоть и плохо понимают человеческую речь и написанное, однако осознали, что их высшее руководство абсолютно бездарное", - написал Подоляк.

Дополнение

Генеральный штаб сообщал, что российские оккупанты понесли значительные потери среди высшего руководства и командного состава соединений и воинских частей вс рф.



