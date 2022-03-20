ВСУ ликвидировали командира боевиков "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Украинские военные ликвидировали командира разведывательной роты так называемой "Донецкой народной республики" Сергея Машкина. Об этом в Facebook сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток", информирует УНН.
Детали
В оккупационных СМИ сообщали, что командир разведывательной роты 11 мотострелкового полка 1 армейского корпуса так называемой "ДНР" капитан Сергей Машкин с позывным "людоед" якобы собственноручно уничтожил целую батарею САУ.
"Их послушать, так отряд Мстителей из киновселенной "Марвел" по сравнению с ними то какая-то группа "Ягодка" в детском саду. Впрочем, говорить можно много, но факт остается фактом. Вместо людей он жрет чернозем", - написала группировка "Восток".
Напомним
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