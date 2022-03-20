ВСУ ликвидировали командира боевиков "ДНР"

Детали

В оккупационных СМИ сообщали, что командир разведывательной роты 11 мотострелкового полка 1 армейского корпуса так называемой "ДНР" капитан Сергей Машкин с позывным "людоед" якобы собственноручно уничтожил целую батарею САУ.

"Их послушать, так отряд Мстителей из киновселенной "Марвел" по сравнению с ними то какая-то группа "Ягодка" в детском саду. Впрочем, говорить можно много, но факт остается фактом. Вместо людей он жрет чернозем", - написала группировка "Восток".

Напомним

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