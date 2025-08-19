$41.260.08
У «Хартии» новый комбриг: кто возглавил 13-ю бригаду Нацгвардии

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Даниэль «Куба» Китоне назначен новым комбригом 13-й бригады Нацгвардии «Хартия», сменив Игоря Оболенского. Он обещает сохранять боевые традиции и заботиться о личном составе.

У «Хартии» новый комбриг: кто возглавил 13-ю бригаду Нацгвардии

13-я бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" получила нового комбрига - Даниэля "Кубу" Китоне, который ранее командовал одним из батальонов подразделения. Об этом сообщила пресс-служба бригады в Telegram, пишет УНН.

Детали

На церемонии боевое знамя новому командиру передал Максим "Альтаир" Голубок, ныне начальник штаба и первый заместитель командира корпуса "Хартия". В своей первой речи Даниэль Китоне подчеркнул ответственность, которая ложится на его плечи.

"Осознаю ответственность, которая возлагается на меня. Обещаю быть верным присяге, сохранять боевые традиции, заботиться о личном составе и приумножать славу нашего подразделения", - подчеркнул новый командир.

Дополнение

Ранее бригаду возглавлял Игорь "Корнет" Оболенский, который с апреля 2025 года возглавляет 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия". Переход командования символизирует укрепление структуры подразделения и продолжение боевых традиций, заложенных предыдущими командирами.

