У "Хартії" новий комбриг: хто очолив 13-ту бригаду Нацгвардії
Київ • УНН
Даніель "Куба" Кітонє призначений новим комбригом 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія", змінивши Ігоря Оболєнського. Він обіцяє зберігати бойові традиції та дбати про особовий склад.
13-та бригада Національної гвардії України "Хартія" отримала нового комбрига - Даніеля "Кубу" Кітонє, який раніше командував одним із батальйонів підрозділу. Про це повідомила пресслужба бригади в Telegram, пише УНН.
Деталі
На церемонії бойовий прапор новому командиру передав Максим "Альтаїр" Голубок, нині начальник штабу та перший заступник командира корпусу "Хартія". У своїй першій промові Даніель Кітонє підкреслив відповідальність, яка лягає на його плечі.
"Усвідомлюю відповідальність, що покладається на мене. Обіцяю бути вірним присязі, зберігати бойові традиції, дбати про особовий склад і примножувати славу нашого підрозділу", - підкреслив новий командир.
Доповнення
Раніше бригаду очолював Ігор "Корнет" Оболєнський, який від квітня 2025 року очолює 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія". Перехід командування символізує зміцнення структури підрозділу та продовження бойових традицій, закладених попередніми командирами.
