У "Хартії" новий комбриг: хто очолив 13-ту бригаду Нацгвардії

$41.260.08
48.170.13
ukenru
10:33 • 1670 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 7448 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 41202 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 40772 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 57650 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 77283 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 57541 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 41839 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 43821 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 117685 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.9м/с
37%
750мм
Популярнi новини
Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон19 серпня, 02:36 • 34836 перегляди
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo19 серпня, 02:57 • 39460 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки19 серпня, 04:47 • 54813 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 47236 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 49124 перегляди
Публікації
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну10:33 • 1654 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
Ексклюзив
09:27 • 7428 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 49736 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки19 серпня, 04:47 • 55455 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 117663 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Олександр Усик
Оксен Лісовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Вашингтон
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині10:46 • 178 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 47782 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 35810 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 94077 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 84158 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
Нафта
COVID-19
Долар США

У "Хартії" новий комбриг: хто очолив 13-ту бригаду Нацгвардії

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Даніель "Куба" Кітонє призначений новим комбригом 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія", змінивши Ігоря Оболєнського. Він обіцяє зберігати бойові традиції та дбати про особовий склад.

У "Хартії" новий комбриг: хто очолив 13-ту бригаду Нацгвардії

13-та бригада Національної гвардії України "Хартія" отримала нового комбрига - Даніеля "Кубу" Кітонє, який раніше командував одним із батальйонів підрозділу. Про це повідомила пресслужба бригади в Telegram, пише УНН.

Деталі

На церемонії бойовий прапор новому командиру передав Максим "Альтаїр" Голубок, нині начальник штабу та перший заступник командира корпусу "Хартія". У своїй першій промові Даніель Кітонє підкреслив відповідальність, яка лягає на його плечі.

"Усвідомлюю відповідальність, що покладається на мене. Обіцяю бути вірним присязі, зберігати бойові традиції, дбати про особовий склад і примножувати славу нашого підрозділу", - підкреслив новий командир.

Доповнення

Раніше бригаду очолював Ігор "Корнет" Оболєнський, який від квітня 2025 року очолює 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія". Перехід командування символізує зміцнення структури підрозділу та продовження бойових традицій, закладених попередніми командирами.

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців 09.06.25, 11:00 • 261793 перегляди

Степан Гафтко

Війна
Telegram
Національна гвардія України
Збройні сили України
Україна