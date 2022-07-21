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В Харькове ударили по одному из самых густонаселенных районов: горожан призвали не выходить из укрытий

Киев • УНН

 • 199261 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. В Харькове идет обстрел одного из самых густонаселенных районов, горожан просят не выходить из укрытий. Соответствующие сообщения распространили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

Цитата

"Россияне наносят удары по Харькову. К сведению жителей: находитесь в укрытиях, без необходимости не выходите на улицы, не игнорируйте сигналы тревоги!" – написал Синегубов в Telegram.

"Идет обстрел одного из самых густонаселенных районов города. Оставайтесь в укрытиях!" – добавил Терехов в этой же соцсети.

Дополнение

Российские оккупанты сознательно обстреливают поля с урожаем в Харьковской области - уже уничтожено более 130 га посевов зерновых. Также под вражеские удары за прошедшие сутки попали Харьков и три района области, ночью - снова Чугуевский район.

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