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Харківщина: вночі ворог бив під Чугуєвом, свідомо обстрілює поля з урожаєм

Харківщина: вночі ворог бив під Чугуєвом, свідомо обстрілює поля з урожаєм

Київ • УНН

 • 134608 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Російській окупанти свідомо обстрілюють поля з урожаєм на Харківщині - уже знищено понад 130 га посівів зернових. Також під ворожі удари минулої доби потрапили Харків та три райони області, сьогодні вночі - знову Чугуївський район. Є ще 4 загиблих та 11 поранених, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Вночі російські окупанти завдали ударів по мирному населенню Чугуївського району. Серед зруйнованого - частина будівлі комунального підприємства. Попередньо - постраждалих немає. Протягом доби ворог вів масований обстріл населених пунктів Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського районів та міста Харків", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Зі слів голови ОВА, через вчорашні обстріли пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

"Окупанти свідомо ведуть обстріли полів із стиглою пшеницею, внаслідок чого спалахують пожежі та знищується урожай в полях. Горіли поля в Чугуївському та Богодухівському районах. У Золочівській громаді від обстрілів загорілись відразу 2 поля на площі 60 га. Завдяки роботі рятувальників і аграріїв вогонь не поширився ще на 66 га пшениці. Загалом на Харківщині ворог вже знищив понад 130 га посівів зернових", - наголосив Синєгубов.

"На жаль, протягом доби внаслідок обстрілів окупантів на Харківщині загинули 4 цивільних. 3 – у Харкові, у тому числі дитина 13 років. 72-річний чоловік у Богодухівському районі. Поранення отримали 11 людей. У місті Харків – 3, у тому числі дівчинка 15 років. У Чугуївському районі 5 поранених, в Богодухівському – 2, в Ізюмському – 1", - повідомив посадовець.

При цьому голова ОВА зазначив, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. "Російська армія зі ствольної та реактивної артилерії обстрілювала населені пункти Харківщини: Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине, Прудянка та інші. Противник безуспішно намагався просунутися в напрямку селища Питомник. Наші захисники надійно тримають свої позиції та зупиняють усі спроби ворога йти вперед", - вказав Синєгубов.

Доповнення

Салтівку у Харкові обстріляв ворог 20 липня, рятувальники показали наслідки.

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