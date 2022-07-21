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Харьковская область: ночью враг бил под Чугуевым, сознательно обстреливает поля с урожаем

Харьковская область: ночью враг бил под Чугуевым, сознательно обстреливает поля с урожаем

Киев • УНН

 • 134606 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Российские оккупанты сознательно обстреливают поля с урожаем в Харьковской области - уже уничтожено более 130 га посевов зерновых. Также под вражеские удары за прошедшие сутки попали Харьков и три района области, сегодня ночью - снова Чугуевский район. Есть еще 4 погибших и 11 раненых, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Ночью российские оккупанты нанесли удары по мирному населению Чугуевского района. Среди разрушенного - часть здания коммунального предприятия. Предварительно - пострадавших нет. В течение суток враг вел массированный обстрел населенных пунктов Чугуевского, Богодуховского, Изюмского районов и города Харьков", - отметил Синегубов в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, из-за вчерашних обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

"Оккупанты сознательно ведут обстрелы полей со спелой пшеницей, в результате чего начинаются пожары и уничтожается урожай в полях. Горели поля в Чугуевском и Богодуховском районах. В Золочевской громаде от обстрелов загорелись сразу 2 поля на площади 60 га. Благодаря работе спасателей и аграриев огонь не распространился еще на 66 га пшеницы. Всего в Харьковской области враг уже уничтожил более 130 га посевов зерновых", - подчеркнул Синегубов.

"К сожалению, в течение суток в результате обстрелов оккупантов в Харьковской области погибли 4 гражданских. 3 – в Харькове, в том числе ребенок 13 лет. 72-летний мужчина в Богодуховском районе. Ранения получили 11 человек. В городе Харьков – 3, в том числе девочка 15 лет. В Чугуевском районе 5 раненых, в Богодуховском – 2, в Изюмском – 1", - сообщил чиновник.

При этом глава ОВА отметил, что на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. "Российская армия из ствольной и реактивной артиллерии обстреливала населенные пункты Харьковской области: Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Коробочкино, Прудянка и другие. Противник безуспешно пытался продвинуться в направлении поселка Питомник. Наши защитники надежно удерживают свои позиции и останавливают все попытки врага идти вперед", - указал Синегубов.

Дополнение

Салтовку в Харькове обстрелял враг 20 июля, спасатели показали последствия.

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