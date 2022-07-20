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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Обстріл харківської Салтівки: рятувальники показали наслідки ударів рф

Обстріл харківської Салтівки: рятувальники показали наслідки ударів рф

Київ • УНН

 • 281829 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки ударів російських окупантів по Салтівському житловому масиву у Харкові, інформує УНН.

Деталі

"Вранці 20 липня ворог завдав чергового обстрілу по житлових масивах Салтівки міста Харкова із реактивних систем залпового вогню, в результаті чого загинуло троє людей, з них 13-річний хлопчик. Ще двоє осіб отримали осколкові поранення: 15-річна сестра загиблого, а також 72-річна жінка", - ідеться у повідомленні.

Бригада медиків екстреної медичної допомоги госпіталізувала постраждалих до лікарні.

"Усі ці люди перебували біля зупинки громадського транспорту. Окупанти знову вдарили по мирному населенню", - наголосили у відомстві.

Доповнення 

Поліція Харківщини інформує, що 19 липня під ворожі удари в області потрапили населені пункти Мосьпанове, Печеніги, Клугино-Башкирівка, Липці, Грушуваха, Петрівське, Лісне, Циркуни, Руські Тишки, Коробочкіно, Золочів та Дергачі. У результаті пошкоджені житлові будинки мирних громадян, господарчі приміщення, учбовий заклад, палало поле з пшеницею.

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