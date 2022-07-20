Обстрел харьковской Салтовки: спасатели показали последствия ударов рф
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала последствия ударов российских оккупантов по Салтовскому жилому массиву в Харькове, информирует УНН.
Детали
"Утром 20 июля враг нанес очередной обстрел по жилым массивам Салтовки города Харькова из реактивных систем залпового огня, в результате чего погибли три человека, из них 13-летний мальчик. Еще два человека получили осколочные ранения: 15-летняя сестра погибшего, а также 72-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Бригада медиков экстренной медицинской помощи госпитализировала пострадавших в больницу.
"Все эти люди находились возле остановки общественного транспорта. Оккупанты снова ударили по мирному населению", - отметили в ведомстве.
Дополнение
Полиция Харьковской области информирует, что 19 июля под вражеские удары в области попали населенные пункты Мосьпаново, Печенеги, Клугино-Башкировка, Липцы, Грушуваха, Петровское, Лесное, Циркуны, Русские Тишки, Коробочкино, Золочев и Дергачи. В результате повреждены жилые дома мирных граждан, хозяйственные помещения, учебное заведение, горело поле с пшеницей.