У Харкові вдарили по одному з найгустонаселеніших районів: містян закликали не виходити з укриттів

Цитата

"Росіяни наносять удари по Харкову. До уваги жителів: перебувайте в укриттях, без нагальної потреби не виходьте на вулиці, не ігноруйте сигнали тривоги!" - написав Синєгубов у Telegram.

"Триває обстріл одного з найгустонаселеніших районів міста. Залишайтесь у укриттях!" - додав Терехов у цій же соцмережі.

Доповнення

Російській окупанти свідомо обстрілюють поля з урожаєм на Харківщині - уже знищено понад 130 га посівів зернових. Також під ворожі удари минулої доби потрапили Харків та три райони області, вночі - знову Чугуївський район.