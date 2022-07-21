У Харкові вдарили по одному з найгустонаселеніших районів: містян закликали не виходити з укриттів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У Харкові йде обстріл одного з найгустонаселеніших районів, містян просять не виходити з укриттів. Відповідні повідомлення поширили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов, пише УНН.
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"Росіяни наносять удари по Харкову. До уваги жителів: перебувайте в укриттях, без нагальної потреби не виходьте на вулиці, не ігноруйте сигнали тривоги!" - написав Синєгубов у Telegram.
"Триває обстріл одного з найгустонаселеніших районів міста. Залишайтесь у укриттях!" - додав Терехов у цій же соцмережі.
Доповнення
Російській окупанти свідомо обстрілюють поля з урожаєм на Харківщині - уже знищено понад 130 га посівів зернових. Також під ворожі удари минулої доби потрапили Харків та три райони області, вночі - знову Чугуївський район.