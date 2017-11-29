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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79858 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 70483 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 77507 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 84635 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118839 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115322 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144639 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107391 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Харькове в аптеке взорвалась граната

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Харьковские полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в одной из аптек города, передает УНН со ссылкой на сообщение полиции Харьковской области на странице в Facebook.

Отмечается, что информация поступила в дежурную часть Московского отдела полиции сегодня в 4:00 от работников муниципальной охраны.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции. Установлено, что неизвестные разбили стекло в аптеке и бросили в помещение неизвестный предмет, предварительно гранату. В результате действий злоумышленников произошел взрыв", - отметили в пресс-службе.

Кроме того сообщается, что собранные вещественные доказательства направлены на экспертизу. Факт происшествия внесен в Журнала единого учета. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщал УНН, в Донецкой области в жилом секторе произошел взрыв неизвестного предмета.

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