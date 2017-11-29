В Харькове в аптеке взорвалась граната

Отмечается, что информация поступила в дежурную часть Московского отдела полиции сегодня в 4:00 от работников муниципальной охраны.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции. Установлено, что неизвестные разбили стекло в аптеке и бросили в помещение неизвестный предмет, предварительно гранату. В результате действий злоумышленников произошел взрыв", - отметили в пресс-службе.

Кроме того сообщается, что собранные вещественные доказательства направлены на экспертизу. Факт происшествия внесен в Журнала единого учета. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщал УНН, в Донецкой области в жилом секторе произошел взрыв неизвестного предмета.