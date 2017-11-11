На Донеччині у житловому секторі стався вибух невідомого предмету

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. В наслідок вибуху пошкоджено приміщення салону краси та вікна житлової багатоповерхівки. Про оце повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Донецькій області.

"Сьогодні ввечері до Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення від власниці салону краси про вибух, який пролунав поряд з приміщенням у момент коли вона виходила на вулицю" – повідомляє відділ комунікації ГУНП в Донецькій області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Дніпрі поліцейських закидали гранатами

Попередньо встановлено, що вибухнула граната РГД-5, жертв та постраждалих немає. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4. ст. 296 "хуліганство" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва внаслідок вибуху гранати у житловому будинку загинув 24-річний чоловік.

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