На Донеччині у житловому секторі стався вибух невідомого предмету

"Сьогодні ввечері до Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення від власниці салону краси про вибух, який пролунав поряд з приміщенням у момент коли вона виходила на вулицю" – повідомляє відділ комунікації ГУНП в Донецькій області.

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Попередньо встановлено, що вибухнула граната РГД-5, жертв та постраждалих немає. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4. ст. 296 "хуліганство" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва внаслідок вибуху гранати у житловому будинку загинув 24-річний чоловік.