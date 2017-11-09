У столичній квартирі вибухнула граната, є загиблий

За інформацією, до чергової частини Дніпровського району зателефонувала місцева жителька та повідомила про вибух у сусідній квартирі.

Зі слів начальника Дніпровського управління поліції Олександра Кузьміна, у квартирі по вулиці Празькій правоохоронці виявили тіло 24-річного чоловіка, який загинув внаслідок вибуху, попередньо — бойової гранати.

“На цей час нам відомо, що у помешканні проживали двоє братів, один із яких знаходився вдома. Імовірно, він намагався розібрати гранату, яка вибухнула”, — зазначив О.Кузьмін.

На місці події працює слідчо-оперативна группа та проводиться перевірка за результатами якої буде прийнято рішення про надання правової кваліфікації події. Питання про відкриття кримінального провадження також буде вирішено після результатів перевірки правоохоронних органів.

Як повідомляв УНН, столичні правоохоронці у Києві зупинили автомобіль, із якого зловмисники викинули гранату та саморобний вибуховий пристрій “Хацабка”.