В столичной квартире взорвалась граната, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Днепровском районе Киева в результате взрыва гранаты в жилом доме погиб 24-летний мужчина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Киева.
По информации, в дежурную часть Днепровского района позвонила местная жительница и сообщила о взрыве в соседней квартире.
По словам начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, в квартире по улице Пражской правоохранители обнаружили тело 24-летнего мужчины, который погиб в результате взрыва, предварительно - боевой гранаты.
"В настоящее время нам известно, что в квартире проживали два брата, один из которых находился дома. Вероятно, он пытался разобрать гранату, которая взорвалась", - отметил О.Кузьмин.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и проводится проверка по результатам которой будет принято решение о предоставлении правовой квалификации события. Вопрос об открытии уголовного производства также будет решен после результатов проверки правоохранительных органов.
Как сообщал УНН, столичные правоохранители в Киеве остановили автомобиль, с которого злоумышленники выбросили гранату и самодельное взрывное устройство "Хацабка".