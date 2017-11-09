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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 21721 просмотра

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14:39 • 51550 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 71109 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 77913 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 78250 просмотра

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В столичной квартире взорвалась граната, есть погибший

В столичной квартире взорвалась граната, есть погибший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Днепровском районе Киева в результате взрыва гранаты в жилом доме погиб 24-летний мужчина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Киева.

По информации, в дежурную часть Днепровского района позвонила местная жительница и сообщила о взрыве в соседней квартире.

По словам начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, в квартире по улице Пражской правоохранители обнаружили тело 24-летнего мужчины, который погиб в результате взрыва, предварительно - боевой гранаты.

"В настоящее время нам известно, что в квартире проживали два брата, один из которых находился дома. Вероятно, он пытался разобрать гранату, которая взорвалась", - отметил О.Кузьмин.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и проводится проверка по результатам которой будет принято решение о предоставлении правовой квалификации события. Вопрос об открытии уголовного производства также будет решен после результатов проверки правоохранительных органов.

Как сообщал УНН, столичные правоохранители в Киеве остановили автомобиль, с которого злоумышленники выбросили гранату и самодельное взрывное устройство "Хацабка".

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