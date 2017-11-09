В столичной квартире взорвалась граната, есть погибший

По информации, в дежурную часть Днепровского района позвонила местная жительница и сообщила о взрыве в соседней квартире.

По словам начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, в квартире по улице Пражской правоохранители обнаружили тело 24-летнего мужчины, который погиб в результате взрыва, предварительно - боевой гранаты.

"В настоящее время нам известно, что в квартире проживали два брата, один из которых находился дома. Вероятно, он пытался разобрать гранату, которая взорвалась", - отметил О.Кузьмин.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и проводится проверка по результатам которой будет принято решение о предоставлении правовой квалификации события. Вопрос об открытии уголовного производства также будет решен после результатов проверки правоохранительных органов.

Как сообщал УНН, столичные правоохранители в Киеве остановили автомобиль, с которого злоумышленники выбросили гранату и самодельное взрывное устройство "Хацабка".