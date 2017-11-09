Столичні правоохоронці виявили гранату та саморобний вибуховий пристрій
Київ • УНН
КИЇВ.9 листопада. УНН. Столичні правоохоронці у Києві зупинили автомобіль, із якого зловмисники викинули гранату та саморобний вибуховий пристрій “Хацабка”, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції Києва.
Як повідомляється, під час відпрацювання Святошинського району у рамках операції “Зброя та вибухівка” близько 22:30 на Кільцевій дорозі група швидкого реагування поліції звернула увагу на автомобіль “Шевроле”: щойно у салоні машини помітили службове авто, викинули щось на вулицю. Згодом виявилося, що це — предмети, схожі на гранати. Поліцейські зупинили “Шевроле” разом із 43-річним водієм та двома пасажирами, 1987 та 1974 років народження.
"Фахівці-вибухотехніки на місці події вилучили гранату РГД-5 з вкрученим запалом УЗРГМ та саморобний вибуховий пристрій “Хацабка”, який складається з пострілу і запалу. Підозрілі предмети направили на експертизу", - зазначили в поліції.
У віжомстві наголосили, що слідчо-оперативна група задокументувала правопорушення. Кримінальне провадження розпочали за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
"Правоохоронці проводять слідчі (розшукові) дії, аби встановити, де зловмисники взяли і з якою метою зберігали вибухові предмети. Їм загрожує до семи років ув’язнення", - додали в поліції.
Як повідомляв УНН, у Києві поліція затримала чоловіка з гранатою.